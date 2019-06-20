Кузнецова выступила с инициативой о расширении соцподдержки для детей-сирот

Большинство предложенных инициатив будет направлено на изменение закона на федеральном уровне. Так, упор в инициативах делается на получение сиротами социальных услуг. Также Кузнецова обратила внимание на позицию Минздрава РФ, где говорилось не о лечении пациентов, а о сопровождении их здоровья. Она подчеркнула, что предложенные поправки в федеральный закон 442 "Об основах социального обслуживания граждан Российской Федерации" должны определять выпускников детских домов как категорию граждан, которая нуждается в социальной поддержке.