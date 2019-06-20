Кузнецова выступила с инициативой о расширении соцподдержки для детей-сирот

Posted 20 июня 2019,, 06:41
Published 20 июня 2019,, 06:41
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Кроме того, как сообщает издание rapsinews.ru, Кузнецова уже разработала ряд изменений в законодательство.
Большинство предложенных инициатив будет направлено на изменение закона на федеральном уровне. Так, упор в инициативах делается на получение сиротами социальных услуг. Также Кузнецова обратила внимание на позицию Минздрава РФ, где говорилось не о лечении пациентов, а о сопровождении их здоровья. Она подчеркнула, что предложенные поправки в федеральный закон 442 "Об основах социального обслуживания граждан Российской Федерации" должны определять выпускников детских домов как категорию граждан, которая нуждается в социальной поддержке.
На данный момент, подчеркнула Кузнецова, помощь такой категории граждан оказывается только по запросу. Но зачем дожидаться момента, когда у человека настанет безвыходная ситуация, - подчеркнула омбудсмен во время заседания на темы реализации предложенных мер по совершенствованию постинтернатного сопровождения детей-сирот.
Кузнецова отметила, что реализация данных предложений позволит определять выпускников сиротских учреждений как категорию граждан, нуждающуюся в социальной поддержке и сопровождении. Это, отметила омбудсмен, снизит то количество печальных историй, с которыми к ней обращаются на личных приемах.
Ранее Кузнецова направила на рассмотрение в Государственную думу ряд законотворческих инициатив, которые позволят улучшить меры поддержки сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В частности, омбудсмен выступает за расширение гарантий на образование для детей-сирот и реализацию программы в регионах, которая бы позволила им трудоустроиться.