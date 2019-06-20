tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 июня 2019,, 06:41

Published 20 июня 2019,, 06:41

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Кузнецова выступила с инициативой о расширении соцподдержки для детей-сирот

20 июня 2019, 06:41
Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова рассказала о необходимости оказывать помощь выпускникам детских домов вне зависимости от того, обратились те за помощью или нет. Нормы, считает омбудсмен, должны быть закреплены в законодательстве.

Кроме того, как сообщает издание rapsinews.ru, Кузнецова уже разработала ряд изменений в законодательство.

Большинство предложенных инициатив будет направлено на изменение закона на федеральном уровне. Так, упор в инициативах делается на получение сиротами социальных услуг. Также Кузнецова обратила внимание на позицию Минздрава РФ, где говорилось не о лечении пациентов, а о сопровождении их здоровья. Она подчеркнула, что предложенные поправки в федеральный закон 442 "Об основах социального обслуживания граждан Российской Федерации" должны определять выпускников детских домов как категорию граждан, которая нуждается в социальной поддержке.

На данный момент, подчеркнула Кузнецова, помощь такой категории граждан оказывается только по запросу. Но зачем дожидаться момента, когда у человека настанет безвыходная ситуация, - подчеркнула омбудсмен во время заседания на темы реализации предложенных мер по совершенствованию постинтернатного сопровождения детей-сирот.

Кузнецова отметила, что реализация данных предложений позволит определять выпускников сиротских учреждений как категорию граждан, нуждающуюся в социальной поддержке и сопровождении. Это, отметила омбудсмен, снизит то количество печальных историй, с которыми к ней обращаются на личных приемах.

Ранее Кузнецова направила на рассмотрение в Государственную думу ряд законотворческих инициатив, которые позволят улучшить меры поддержки сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В частности, омбудсмен выступает за расширение гарантий на образование для детей-сирот и реализацию программы в регионах, которая бы позволила им трудоустроиться.

#Общество
Подпишитесь
СВО, яйца, корь и самолеты. О чем говорил Путин на прямой линии
Сегодня, 14:50
Впервые в Нижнем Тагиле состоится новогодний фестиваль ледовых скульптур
Сегодня, 14:48
Никакой «вакханалии». Владимир Путин высказался о запрете абортов в России
Сегодня, 13:48
Тагильчанин получил второе место в номинации на международном конкурсе «Мы вместе»
Сегодня, 07:27
Будет ли вторая волна мобилизации? Что ответил Путин
Сегодня, 12:30
В Екатеринбурге цены на огурцы выросли на 13%
Сегодня, 12:07