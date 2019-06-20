Мусорную площадку в Верхней Салде, на которую жаловались Путину, отчистили

Напомним, Владимиру Путину на прямой линии показали фотографии неубранных мусорных площадок, из Верхней Салды — в частности. Президент заявил, что снимки отвратительны, и с этим нужно разобраться. Свердловский губернатор Евгений Куйвашев назначил там правительственную проверку. Также к делу подключились Верхнесалдинская городская и Нижнетагильская природоохранная прокуратуры. Компания «Рифей», которая занимается вывозом мусора на этой территории, тоже отправила туда группу контроля.