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Posted 20 июня 2019, 06:04

Published 20 июня 2019, 06:04

Modified 29 ноября, 17:24

Updated 29 ноября, 17:24

Обстрелявший полицейских житель Краснотурьинска пройдет принудительное лечение

20 июня 2019, 06:04
Решением суда житель Краснотурьинска, с балкона своей квартиры обстрелявший ЧОП и сотрудников полиции, направлен на принудительное лечение, сообщает прокуратура Свердловской области.

В сентябре прошлого года мужчина с балкона квартиры открыл стрельбу из ружья «Вепрь». Сначала он обстрелял здание, в котором находился ЧОП, затем — припаркованные рядом автомобили. На место инцидента прибыли полицейские. Житель Краснотурьинска продолжил стрельбу, повредив служебный автомобиль УАЗ и ранив двоих сотрудников полиции при исполнении.

Стрелок был задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по статьям «Хулиганство», «Применение насилия в отношении представителя власти», «Умышленное повреждение чужого имущества».

Обвиняемый прошел специальную медицинскую комиссию из результатов которой следует, что он не может контролировать свои действия и осознавать их общественную опасность. Мужчина направлен на принудительное лечение.

#Общество#Суд#Краснотурьинск#Лечение#Приговор
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