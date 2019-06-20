В Екатеринбурге появился призрак граффити Модеста Мусоргского

Posted 20 июня 2019, 16:54
Published 20 июня 2019, 16:54
Modified 24 декабря, 18:09
Updated 24 декабря, 18:09
Новое изображение екатеринбуржцы заметили возле здания Свердловской филармонии. Фотографию граффити в ночь на 20 июня разместил в своём профиле Instagram уличный художник Рома Inc, заявив тем самым о своём авторстве. Комментарии к этой работе от Ромы пока что не поступили.
Портрет Модеста Мусоргского появился 21 марта в честь 180-летия со дня рождения композитора. Уличный рисунок просуществовал три месяца, в начале июня коммунальщики его смыли.
Ранее в Нижнем Тагиле в рамках фестиваля молодежных культур «Вверх по вертикали» художники расписывали хозяйственные постройки на ГГМ.