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Posted 20 июня 2019, 16:54

Published 20 июня 2019, 16:54

Modified 24 декабря, 18:09

Updated 24 декабря, 18:09

В Екатеринбурге появился призрак граффити Модеста Мусоргского

20 июня 2019, 16:54
Жители столицы Свердловской области обнаружили, что на месте портрета Модеста Мусоргского на улице Карла Либкнехта появился призрак. О принадлежности к появлению граффити заявил один из городских уличных художников, сообщает «Комсомольская правда Екатеринбург».

Новое изображение екатеринбуржцы заметили возле здания Свердловской филармонии. Фотографию граффити в ночь на 20 июня разместил в своём профиле Instagram уличный художник Рома Inc, заявив тем самым о своём авторстве. Комментарии к этой работе от Ромы пока что не поступили.

Портрет Модеста Мусоргского появился 21 марта в честь 180-летия со дня рождения композитора. Уличный рисунок просуществовал три месяца, в начале июня коммунальщики его смыли.

Ранее в Нижнем Тагиле в рамках фестиваля молодежных культур «Вверх по вертикали» художники расписывали хозяйственные постройки на ГГМ.

#Свободное время#Новости УрФО#Творчество#Филармония#Рисунок#Стрит-арт#Екатеринбург
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