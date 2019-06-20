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Posted 20 июня 2019, 05:10

Published 20 июня 2019, 05:10

Modified 24 декабря, 18:10

Updated 24 декабря, 18:10

В Екатеринбурге впервые приземлились воздушные туристы из Франции

20 июня 2019, 05:10
В рамках «Ралли Аэро Франс 2019» в Кольцово впервые приземлились воздушные туристы, они прилетели на 18 небольших самолетах. Всего в столицу Урала прибыл 41 турист, сообщает правительство Свердловской области.

Международное ралли проводится на территории России впервые, ранее самолеты пролетали над Европой и Ближним Востоком. В России туристы посетят Москву, Санкт-Петербург, Самару, Сочи, Казань, Псков, Волгоград, Краснодар. Данная акция способствует развитию туристического потенциала России.

Мы обязательно посетим Плотинку, Исторический сквер, Водонапорную башню — места, где можно почувствовать славный дух и силу Екатеринбурга,сказал консул Франции в Екатеринбурге Жан-Пьер Коффинье.

Также он отметил, что иностранцы, говоря об Урале, представляют леса, самобытную природу. Он хочет показать гостям, что Урал — это не только природа, но и современный промышленный центр.

#Свободное время#Новости УрФО#Франция#Туристы#Самолет#Екатеринбург
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