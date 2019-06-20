В Нижнем Тагиле бизнесменам рассказали, как начать зарабатывать с помощью соцсетей

Мы недавно были на Уральской интернет неделе, которая была посвящена как раз продвижению в интернете, и было полное ощущение, что все всё знают, а ты дурак. Я тогда расстроилась и подумала, что SMM это не моё. После сегодняшнего мероприятие ощущение диаметрально противоположное, потому что всё разложилось по полочкам. Очень хорошо подобраны спикеры, темы не пересекались, все они рассказывали разное, при этом информация легла в самодостаточную и полную канву, говорит владелец «Винного клуба Татьяны Поповой», сомелье Татьяна Попова.