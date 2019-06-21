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Posted 21 июня 2019, 09:12

Published 21 июня 2019, 09:12

Modified 29 ноября, 17:18

Updated 29 ноября, 17:18

Тагильского спортсмена отстранили от соревнований из-за сотрудничества с Казариным

21 июня 2019, 09:12
Артема Денмухаметова из тагильского «Спутника» временно отстранили от сборов и соревнований из-за подозрений в сотрудничестве с пожизненно дисквалифицированным тренером Владимиром Казарины, соответствующая информация опубликована независимым органом по контролю за соблюдением антидопинговых правил.

Ранее сообщалось, что факт сотрудничества с Казариным выявлен в Киргизии на сборах с участием российских легкоатлетов. По сообщению РУСАДА, не менее семи спортсменов замечены в сотрудничестве с пожизненно дисквалифицированным тренером.

Уроженец Нижнего Тагила Владимир Казарин был замешан в допинговом скандале, его отстранили после фильма, вышедшего на немецком телеканале, где спортсмены рассказали о систематическом нарушении антидопинговых правил Казариным.

#Спорт#Нижний Тагил#Соревнования#Отстранение
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