Тагильского спортсмена отстранили от соревнований из-за сотрудничества с Казариным

Posted 21 июня 2019, 09:12
Published 21 июня 2019, 09:12
Modified 29 ноября, 17:18
Updated 29 ноября, 17:18
Ранее сообщалось, что факт сотрудничества с Казариным выявлен в Киргизии на сборах с участием российских легкоатлетов. По сообщению РУСАДА, не менее семи спортсменов замечены в сотрудничестве с пожизненно дисквалифицированным тренером.
Уроженец Нижнего Тагила Владимир Казарин был замешан в допинговом скандале, его отстранили после фильма, вышедшего на немецком телеканале, где спортсмены рассказали о систематическом нарушении антидопинговых правил Казариным.