В Нижнем Тагиле полицейские отправились на поиски украденных велосипедов

Posted 21 июня 2019, 16:56
Published 21 июня 2019, 16:56
Modified 24 декабря, 18:08
Updated 24 декабря, 18:08
Сотрудники правоохранительных органов проверяют места покупки поддержанных вещей, обращают внимание на велосипедистов для того, чтобы проверить регистрационные номера с имеющимися в списке разыскиваемых.
20 июня полицейские проверили магазин поддержанных вещей на улице Газетная. Среди 23 выставленных на продажу велосипедов один с 5 июня находился в розыске за Екатеринбургом (по факту кражи возбуждено уголовное дело), два велосипеда имели спиленные номера. Украденный велосипед полицейские изъяли и направили организатору розыска в столицу области, остальные направлены на экспертизу.
Всего с начала года на территории Нижнего Тагила зарегистрировано 42 факта кражи велосипедов. По всем из них возбуждены уголовные дела, 17 преступлений раскрыты, лица, которые их совершили установлены.