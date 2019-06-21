В Нижнем Тагиле полицейские отправились на поиски украденных велосипедов

20 июня полицейские проверили магазин поддержанных вещей на улице Газетная. Среди 23 выставленных на продажу велосипедов один с 5 июня находился в розыске за Екатеринбургом (по факту кражи возбуждено уголовное дело), два велосипеда имели спиленные номера. Украденный велосипед полицейские изъяли и направили организатору розыска в столицу области, остальные направлены на экспертизу.