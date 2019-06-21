tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 21 июня 2019, 16:56

Published 21 июня 2019, 16:56

Modified 24 декабря, 18:08

Updated 24 декабря, 18:08

В Нижнем Тагиле полицейские отправились на поиски украденных велосипедов

21 июня 2019, 16:56
К концу июня на территории Нижнего Тагила числятся украденными 28 велосипедов. С целью раскрытия преступлений подобного рода личный состав нижнетагильской полиции активизировал работу по розыску похищенного имущества жителей города, сообщает пресс-группа МУ МВД России «Нижнетагильское».

Сотрудники правоохранительных органов проверяют места покупки поддержанных вещей, обращают внимание на велосипедистов для того, чтобы проверить регистрационные номера с имеющимися в списке разыскиваемых.

20 июня полицейские проверили магазин поддержанных вещей на улице Газетная. Среди 23 выставленных на продажу велосипедов один с 5 июня находился в розыске за Екатеринбургом (по факту кражи возбуждено уголовное дело), два велосипеда имели спиленные номера. Украденный велосипед полицейские изъяли и направили организатору розыска в столицу области, остальные направлены на экспертизу.

Всего с начала года на территории Нижнего Тагила зарегистрировано 42 факта кражи велосипедов. По всем из них возбуждены уголовные дела, 17 преступлений раскрыты, лица, которые их совершили установлены.

#Транспорт#Нижний Тагил#Полиция#Полицейские#Кража#Велосипеды#Велосипедисты#Профилактическое мероприятие
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика