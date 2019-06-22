Министерство обороны рассекретило документы о защитниках Брестской крепости

Как следует из рассекреченных документов, в 1956 году советское командование подготовило материалы на 118 участников боевого подвига, из них были отобраны 69 человек, которые в начале 1957 года получили награды, а ещё 24 солдата были исключены из наградного листа, так как имели судимости. Специалисты, успевшие поработать с документами, считают, что судимость военнослужащие получили после возвращения из плена, так как подозревались в сотрудничестве с врагом. Отчасти это подтверждается тем, что в некоторых рассекреченных архивных документах идёт отсылка на постановление Совета министров СССР «Об устранении грубых нарушений законности в отношении бывших военнопленных и членов их семей» от 29 июня 1956 года. При этом отсутствует какая-либо подробная информация о лагерях ГУЛАГа, о лишении воинских званий и льгот для родственников тех, кто своей награды за оборону крепости так и не дождался.