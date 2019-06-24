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Posted 24 июня 2019, 14:06

Published 24 июня 2019, 14:06

Modified 29 ноября, 17:24

Updated 29 ноября, 17:24

В Нижнем Тагиле задержаны двое подозреваемых в краже бензина из автомобилей

24 июня 2019, 14:06
Полицейские задержали на ГГМ двух жителей Вагонки, которые подозреваются в краже бензина из припаркованных машин, сообщает пресс-группа МУ МВД России «Нижнетагильское».

О подозрительных молодых людях в полицию сообщили местные жители. Злоумышленники с помощью шланга сливали бензин из машин, которые были припаркованы по пр. Уральскому.

Когда к месту подъехали правоохранители, молодые люди попытались скрыться на автомобиле ВАЗ-2110, однако их удалось задержать.

При задержании в машине подозреваемых нашли шесть пластиковых канистр, в которых находилось 40 литров бензина. Также в машине были обнаружены два шланга и два госзнака. Общий ущерб, причиненный молодыми людьми, составил 1700 рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

#Происшествия#Нижний Тагил#Кража#Задержание#Бензин
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