В Екатеринбурге в федеральный розыск объявлен организатор финансовой пирамиды

Мужчина организовал потребительский кооператив «Финансовые активы», в который заманивал пожилых людей из Екатеринбурга и Магнитогорска, обещая им доход от 37 до 180% годовых. Пенсионеры приносили ему свои денежные средства для вкладов. Впоследствии подозреваемый скрылся.