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Posted 26 июня 2019, 08:13

Published 26 июня 2019, 08:13

Modified 24 декабря, 18:02

Updated 24 декабря, 18:02

В Екатеринбурге продают «дворец» за 15 миллионов рублей

26 июня 2019, 08:13
В столице Урала на продажу выставлены особняки в дворцовом стиле, пишет портал Е1.

Один дом находится на улице Краснокамская, 88, общая площадь — 632,9 квадратных метра. Внутри он украшен лепниной с элементами позолоты. Продавец предлагает разместить в доме детский сад, кафе и даже казино.

Еще один похожий особняк продается на Уктусе. За него продавец планирует получить 19 миллионов рублей. Общая площадь здания — 667 квадратных метров. Дом внутри также украшен лепниной, интерьер выполнен в дворцовом стиле.

#Общество#Новости УрФО#Дом#Продажа#Недвижимость#Дворец#Екатеринбург
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