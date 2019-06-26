В Верхней Салде местного жителя задержали за изготовление самодельного оружия

Самодельный пистолет, порох и пули обнаружили 17 мая сотрудники правоохранительных органов и служба безопасности корпорации ВСМПО-АВИСМА в инструментальном ящике одного из цехов. Владельцем оказался 27-летний работник завода, который планировал использовать самоделку для стрельбы по бутылкам на природе. Правда, пояснить то, как он планировал вынести оружие с территории предприятия, задержанный не смог.