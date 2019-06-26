tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 июня 2019, 18:09

Published 26 июня 2019, 18:09

Modified 29 ноября, 17:25

Updated 29 ноября, 17:25

В Верхней Салде местного жителя задержали за изготовление самодельного оружия

26 июня 2019, 18:09
Жителю Верхней Салды грозит до 5 лет лишения свободы за изготовление самодельного пистолета, сообщает новостной портал ВСалде. Детали для оружия мужчина изготовил на рабочем месте, там же хранил самоделку.

Самодельный пистолет, порох и пули обнаружили 17 мая сотрудники правоохранительных органов и служба безопасности корпорации ВСМПО-АВИСМА в инструментальном ящике одного из цехов. Владельцем оказался 27-летний работник завода, который планировал использовать самоделку для стрельбы по бутылкам на природе. Правда, пояснить то, как он планировал вынести оружие с территории предприятия, задержанный не смог.

Экспертиза отнесла пистолет к категории самодельного гладкоствольного дульнозарядного оружия. Против жителя Верхней Салды возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное изготовление оружия».

#Общество#Верхняя и Нижняя Салда#Полиция#Уголовное дело#Мужчина#Пистолет#Самодельное оружие#ВСМПО-АВИСМА
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика