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Posted 27 июня 2019, 03:16

Published 27 июня 2019, 03:16

Modified 24 декабря, 18:09

Updated 24 декабря, 18:09

Мэр Екатеринбурга разрешил построить жилой комплекс на территории завода ЖБИ

27 июня 2019, 03:16
Компания ЛСР займется застройкой территории завода ЖБИ, соответствующее постановление подписано мэром столицы Урала Александром Высокинским, сообщает портал Е1.

Разработать и утвердить проект межевания заводской территории должны до конца этого года. Сейчас на заводе проведена реконструкция, цеха перемещены в одно помещение, снесены ненужные строения, в том числе, помольное отделение со складом извести и силосные банки склада цемента и золы.

Как считает застройщик, вскоре промзона превратится в комфортный жилой комплекс, так как на территории завода уже имеются все инженерные сети, это позволит существенно снизить стоимость жилья.

Ранее завод ЖБИ занимал территорию в 39 гектаров, сейчас на предприятии работает только один цех, однако это не снизило темпы производства.

#Общество#Новости УрФО#Жилье#Строительство#ЖБИ#Екатеринбург
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