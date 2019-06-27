Мэр Екатеринбурга разрешил построить жилой комплекс на территории завода ЖБИ

Posted 27 июня 2019, 03:16
Published 27 июня 2019, 03:16
Modified 24 декабря, 18:09
Updated 24 декабря, 18:09
Разработать и утвердить проект межевания заводской территории должны до конца этого года. Сейчас на заводе проведена реконструкция, цеха перемещены в одно помещение, снесены ненужные строения, в том числе, помольное отделение со складом извести и силосные банки склада цемента и золы.
Как считает застройщик, вскоре промзона превратится в комфортный жилой комплекс, так как на территории завода уже имеются все инженерные сети, это позволит существенно снизить стоимость жилья.
Ранее завод ЖБИ занимал территорию в 39 гектаров, сейчас на предприятии работает только один цех, однако это не снизило темпы производства.