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Posted 27 июня 2019, 09:17

Published 27 июня 2019, 09:17

Modified 29 ноября, 17:25

Updated 29 ноября, 17:25

Свердловчанин получил должность в Верховном суде России

27 июня 2019, 09:17
Члены Совета Федерации утвердили свердловчанина Юрия Москаленко на должность судьи Верховного суда РФ, пишет интернет-издание Znak.

Решение о назначении Москаленко было принято почти единогласно — 146 сенаторов проголосовали «за» и двое воздержались. Кандидатуру также поддержал полпред президента России в Совете Федерации Артур Муравьев. Работать Москаленко будет в коллегии по гражданским делам.

Москаленко родился в Свердловске в 1974 году, окончил Уральскую государственную юридическую академию, судьей работает 13 лет, общий стаж юридической практики составляет 22 года. Судьей Москаленко стал в 2005 году, до этого он работал следователем в прокуратуре Свердловской области, а затем в Генпрокуратуре России в УрФО.

#Общество#Назначение#Должность#Судья#Верховный суд
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