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Posted 27 июня 2019, 06:26

Published 27 июня 2019, 06:26

Modified 29 ноября, 17:25

Updated 29 ноября, 17:25

Тагильская дума одобрила ликвидацию должности руководителя аппарата администрации

27 июня 2019, 06:26
Депутаты Нижнего Тагила единогласно проголосовали за предложение главы города Владислава Пинаева о ликвидации должности руководителя аппарата администрации.

Вместо этого появятся управляющий делами администрации, который возьмёт на себя функции «завхоза». Также будет создано новое управление территориального развития и общественных связей, которое возглавит нынешний руководитель аппарата администрации Алексей Храмцов.

При объявлении своей идеи Владислав Пинаев пояснил, что хочет поделить полномочия руководителя аппарата на должности завхоза и организационный блока, поскольку ему нужен анализ по СМИ и обращению граждан.

Напомним, до Алексея Храмцова аппаратом администрации Нижнего Тагила руководил Андрей Ленда, считавшийся правой рукой экс-мэра Сергея Носова. Ленда владел практически безграничными полномочиями и курировал идеологический блок, работу СМИ, рекламный рынок, обращение граждан и аппаратную работу. После избрания Владислав Пинаев начал урезать функционал руководителя аппарата, после чего Андрей Ленда покинул администрацию города. Кроме того, с появлением управления территориального развития и общественных связей из структуры администрации пропадёт территориальное управление, которое сейчас возглавляет Лидия Панникова.

#Политика#Нижний Тагил#Эксклюзив#Владислав Пинаев#Дума#Администрация Нижнего Тагила
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