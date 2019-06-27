Тагильская дума одобрила ликвидацию должности руководителя аппарата администрации

Posted 27 июня 2019, 06:26
Published 27 июня 2019, 06:26
Modified 29 ноября, 17:25
Updated 29 ноября, 17:25
Вместо этого появятся управляющий делами администрации, который возьмёт на себя функции «завхоза». Также будет создано новое управление территориального развития и общественных связей, которое возглавит нынешний руководитель аппарата администрации Алексей Храмцов.
При объявлении своей идеи Владислав Пинаев пояснил, что хочет поделить полномочия руководителя аппарата на должности завхоза и организационный блока, поскольку ему нужен анализ по СМИ и обращению граждан.
Напомним, до Алексея Храмцова аппаратом администрации Нижнего Тагила руководил Андрей Ленда, считавшийся правой рукой экс-мэра Сергея Носова. Ленда владел практически безграничными полномочиями и курировал идеологический блок, работу СМИ, рекламный рынок, обращение граждан и аппаратную работу. После избрания Владислав Пинаев начал урезать функционал руководителя аппарата, после чего Андрей Ленда покинул администрацию города. Кроме того, с появлением управления территориального развития и общественных связей из структуры администрации пропадёт территориальное управление, которое сейчас возглавляет Лидия Панникова.