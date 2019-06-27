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Posted 27 июня 2019, 16:58

Published 27 июня 2019, 16:58

Modified 24 декабря, 18:05

Updated 24 декабря, 18:05

В Камышлове местный житель заколол сторожа отвёрткой

27 июня 2019, 16:58
В отношении 24-летнего жителя Камышлова суд вынес обвинительное заключение, признав его виновным в убийстве. Следующие девять с половиной лет он проведёт в колонии строго режима, сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области.

Согласно материалам уголовного дела, преступление произошло в ночь на 12 января 2018 года. В одном из сёл Камышловского района подсудимый пришёл на территорию предприятия и поругался с 64-летним сторожем, который являлся соседом молодого человека. В ходе конфликта камышловец несколько раз ударил оппонента отвёрткой, а после сбежал с места происшествия. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

Ранее суд в Берёзовском приговорил местного жителя к 11 годам и 5 месяцам тюремного заключения в колонии строгого режима за убийство знакомого телевизором.

#Общество#Свердловская область#Суд#Уголовное дело#Убийство#Обвинительный приговор#Колония строгого режима#Камышлов
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