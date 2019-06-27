В Камышлове местный житель заколол сторожа отвёрткой

Posted 27 июня 2019, 16:58
Published 27 июня 2019, 16:58
Modified 24 декабря, 18:05
Updated 24 декабря, 18:05
Согласно материалам уголовного дела, преступление произошло в ночь на 12 января 2018 года. В одном из сёл Камышловского района подсудимый пришёл на территорию предприятия и поругался с 64-летним сторожем, который являлся соседом молодого человека. В ходе конфликта камышловец несколько раз ударил оппонента отвёрткой, а после сбежал с места происшествия. От полученных травм пострадавший скончался на месте.
Ранее суд в Берёзовском приговорил местного жителя к 11 годам и 5 месяцам тюремного заключения в колонии строгого режима за убийство знакомого телевизором.