В Нижнем Тагиле отказались выбирать почётного гражданина города. Их снова будет двое

68-летний Вячеслав Погудин родился в Нижнем Тагиле, в 1975 году окончил Свердловский государственный медицинский институт по специальности педиатрия. С 1976 по 1984 год — детский врач-хирург, детский уролог городской детской больницы № 3, с 1984 по 1996 год — главный врач и практикующий хирург городской детской больницы № 3. С 1996 года — первый заместитель Главы города по социальным вопросам, с 2008 года — заместитель Главы Администрации города по социальным вопросам. Депутатом Заксобрания Свердловской области впервые избран в декабре 2011 года, с тех пор бессменный глава комитета по соцполитике. В начале 2019 года Погудин получил звание почётного гражданина Горноуральского городского округа.