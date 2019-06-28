Екатеринбурженка подала в суд на владельца аквапарка «Лимпопо» из-за конкурса бикини

Posted 28 июня 2019, 09:52
Published 28 июня 2019, 09:52
Modified 29 ноября, 17:25
Updated 29 ноября, 17:25
Девушка поясняет, что причиной иска стали обвинения, прозвучавшие в ее адрес от представителей компании. ООО «Кит Екатеринбург», владеющее парком «Лимпопо», в мае этого года проводило конкурс бикини, в котором приняла участие Екатерина Мак. Участницам нужно было сделать фото в аквапарке, опубликовать его в соцсетях и набрать наибольшее число голосов.
Екатерина набрала 2,7 тысячи голосов. Однако победа досталась девушке, получившей 2,3 тысячи голосов, второе место досталось участнице, за которую проголосовали 2,5 тысячи человек, третье — девушке, набравшей 1,6 тысячи голосов. Ситуация удивила Екатерину, и она потребовала от компании объяснений. Ей сказали, что она не победила, так часть голосов за нее была «накручена».
Свердловчанка требует объявить ее победительницей и принести публичные обвинения.