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Posted 28 июня 2019, 09:52

Published 28 июня 2019, 09:52

Modified 29 ноября, 17:25

Updated 29 ноября, 17:25

Екатеринбурженка подала в суд на владельца аквапарка «Лимпопо» из-за конкурса бикини

28 июня 2019, 09:52
Жительница Екатеринбурга Екатерина Мак требует от владельца парка «Лимпопо» публичных извинений, об этом она написала на своей странице в соцсети.

Девушка поясняет, что причиной иска стали обвинения, прозвучавшие в ее адрес от представителей компании. ООО «Кит Екатеринбург», владеющее парком «Лимпопо», в мае этого года проводило конкурс бикини, в котором приняла участие Екатерина Мак. Участницам нужно было сделать фото в аквапарке, опубликовать его в соцсетях и набрать наибольшее число голосов.

Екатерина набрала 2,7 тысячи голосов. Однако победа досталась девушке, получившей 2,3 тысячи голосов, второе место досталось участнице, за которую проголосовали 2,5 тысячи человек, третье — девушке, набравшей 1,6 тысячи голосов. Ситуация удивила Екатерину, и она потребовала от компании объяснений. Ей сказали, что она не победила, так часть голосов за нее была «накручена».

Свердловчанка требует объявить ее победительницей и принести публичные обвинения.

#Общество#Новости УрФО#Суд#Конкурс#Аквапарк#Екатеринбург
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