Екатеринбурженка подала в суд на владельца аквапарка «Лимпопо» из-за конкурса бикини

Девушка поясняет, что причиной иска стали обвинения, прозвучавшие в ее адрес от представителей компании. ООО «Кит Екатеринбург», владеющее парком «Лимпопо», в мае этого года проводило конкурс бикини, в котором приняла участие Екатерина Мак. Участницам нужно было сделать фото в аквапарке, опубликовать его в соцсетях и набрать наибольшее число голосов.