Снос, переселение или ремонт: власти решили судьбу поликлиники на Карла Маркса

В поликлинике должны быть разделены потоки больных и здоровых, должны быть отдельные кабинеты неотложной помощи, вакцинации, для профосмотров отдельное помещение, кабинет доврачебного приёма здоровых пациентов, чтобы получать справки и санитарно-курортные карты. На данный момент у нас люди стоят в общей очереди, соответственно, нагрузка на педиатра увеличивается в разы, а у людей время ожидания и пребывания в поликлинике удлиняется. Самая большая задача — сократить пребывание людей в поликлинике, чтобы они заходили, как можно быстрее делали то, что им нужно, и уходили. Чтобы не было негатива. А если нет негатива, то персонал и пациенты довольны. Такая мечта — чтобы все были позитивно настроены, доброжелательны, тактичны,объясняет главный врач детской горбольницы.