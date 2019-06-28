В Екатеринбурге банкротят перевозчика, обслуживающего пять городских маршрутов

Posted 28 июня 2019, 05:44
Published 28 июня 2019, 05:44
Modified 29 ноября, 17:24
Updated 29 ноября, 17:24
Иск о банкротстве, согласно данным из картотеки арбитражных дел, подан «Татфондбанком», которому компания, по информации из открытых источников, задолжала 18 миллионов рублей. «Ю-Ви-Эй-Транс» является одним из лидеров на рынке пассажирских перевозок в Екатеринбурге и обслуживает маршруты № 018, 37, 19, 53, 2.
«Татфондбанк» также банкротит ООО «Компания Авто-вираж», которое работает в сфере пассажирских перевозок. Сумма исковых требований составляет 15 миллионов рублей.