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Posted 28 июня 2019, 05:44

Published 28 июня 2019, 05:44

Modified 29 ноября, 17:24

Updated 29 ноября, 17:24

В Екатеринбурге банкротят перевозчика, обслуживающего пять городских маршрутов

28 июня 2019, 05:44
В столице Урала подан иск к «Ю-Ви-Эй-Транс», работающей на рынке пассажирских перевозок 22 года, сообщает интернет-издание Znak.

Иск о банкротстве, согласно данным из картотеки арбитражных дел, подан «Татфондбанком», которому компания, по информации из открытых источников, задолжала 18 миллионов рублей. «Ю-Ви-Эй-Транс» является одним из лидеров на рынке пассажирских перевозок в Екатеринбурге и обслуживает маршруты № 018, 37, 19, 53, 2.

«Татфондбанк» также банкротит ООО «Компания Авто-вираж», которое работает в сфере пассажирских перевозок. Сумма исковых требований составляет 15 миллионов рублей.

#Транспорт#Новости УрФО#Банкротство#Долг#Екатеринбург
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