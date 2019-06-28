В Екатеринбурге врачи, обязавшие пациента оплатить протез, получили выговоры

В ходе проверки было установлено, что в медучреждение обратились родственники пенсионера, страдающего онкологией. Мужчине было рекомендовано установить эндопротез для облегчения страданий. Финансирование при этом должно было осуществляться за счет средств ТФОМС. Однако родственников пенсионера ввели в заблуждение и заставили оплатить стоимость эндопротеза — 50 тысяч рублей. При этом, по словам членов семьи пациента, больница также получила деньги и от ТФОМС.