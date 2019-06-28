В Екатеринбурге врачи, обязавшие пациента оплатить протез, получили выговоры

Posted 28 июня 2019, 05:20
Published 28 июня 2019, 05:20
Modified 24 декабря, 18:11
Updated 24 декабря, 18:11
В ходе проверки было установлено, что в медучреждение обратились родственники пенсионера, страдающего онкологией. Мужчине было рекомендовано установить эндопротез для облегчения страданий. Финансирование при этом должно было осуществляться за счет средств ТФОМС. Однако родственников пенсионера ввели в заблуждение и заставили оплатить стоимость эндопротеза — 50 тысяч рублей. При этом, по словам членов семьи пациента, больница также получила деньги и от ТФОМС.
Аналогичным образом в заблуждение были введены пять пациентов. Четырем из них медучреждение добровольно возместило расходы. Прокуратура в адрес руководства медучреждения вынесла представление об устранении нарушений, заместитель главного врача по хирургии и заведующий отделения лучевой диагностики МАУ «Городская клиническая больница № 14» привлечены к дисциплинарной ответственности. Денежные средства родственникам пенсионера также возвращены.