В Кольцово задержали женщину с чемоданом вина из Турции

Законодательно разрешается провезти не более пяти литров алкоголя, три литра — бесплатно, еще за два литра придется заплатить пошлину в размере десяти евро за литр. Таможенники изъяли у женщины девять бутылок, четыре бутылки ей были возвращены. Гражданке выписан штраф в размере тысячи рублей. Штраф за недекларирование товаров назначит суд.