В путеводителе по Екатеринбургу заклеили фотографии памятников

Posted 1 июля 2019, 14:56
Published 1 июля 2019, 14:56
Modified 24 декабря, 18:02
Updated 24 декабря, 18:02
Одна из совладелиц путеводителя Марина Чеботаева написала на своей странице в соцсети о том, что начала вручную заклеивать фотографии памятников Татищеву и де Геннину и Мамину-Сибиряку.
Напомним, на авторов сборника подала в суд ассоциация правообладателей по защите и управлению авторскими правами в сфере искусства. Ассоциация обвинила авторов сборника в использовании фотографии памятника Татищеву и де Геннину и Мамину-Сибиряку, поскольку, по их мнению, авторство использованных изображений памятников принадлежит скульпторам. С авторов сборника требуют 20 тысяч рублей.