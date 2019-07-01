В путеводителе по Екатеринбургу заклеили фотографии памятников

Напомним, на авторов сборника подала в суд ассоциация правообладателей по защите и управлению авторскими правами в сфере искусства. Ассоциация обвинила авторов сборника в использовании фотографии памятника Татищеву и де Геннину и Мамину-Сибиряку, поскольку, по их мнению, авторство использованных изображений памятников принадлежит скульпторам. С авторов сборника требуют 20 тысяч рублей.