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Posted 1 июля 2019, 14:56

Published 1 июля 2019, 14:56

Modified 24 декабря, 18:02

Updated 24 декабря, 18:02

В путеводителе по Екатеринбургу заклеили фотографии памятников

1 июля 2019, 14:56
Авторы туристического путеводителя по Екатеринбургу, из-за фотографий в котором идет суд, начали заклеивать изображения памятников.

Одна из совладелиц путеводителя Марина Чеботаева написала на своей странице в соцсети о том, что начала вручную заклеивать фотографии памятников Татищеву и де Геннину и Мамину-Сибиряку.

Напомним, на авторов сборника подала в суд ассоциация правообладателей по защите и управлению авторскими правами в сфере искусства. Ассоциация обвинила авторов сборника в использовании фотографии памятника Татищеву и де Геннину и Мамину-Сибиряку, поскольку, по их мнению, авторство использованных изображений памятников принадлежит скульпторам. С авторов сборника требуют 20 тысяч рублей.

#Общество#Новости УрФО#Суд#Туризм#Памятник#Фотографии
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