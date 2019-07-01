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Posted 1 июля 2019, 07:22

Published 1 июля 2019, 07:22

Modified 29 ноября, 17:25

Updated 29 ноября, 17:25

В уральском полпредстве эксперты и чиновники обсудят проблемы экологии

1 июля 2019, 07:22
Сюжет
Выбросы
В резиденции полномочного представителя президента России в УрФО 1 июля пройдет совещание по проблемам экологии.

Основным вопросом, который будет рассмотрен на совещании, является снижение вредных выбросов в атмосферу в Нижнем Тагиле, Челябинске и Магнитогорске. Также будет затронута проблема ликвидации наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда.

Мероприятие пройдет под руководством помощника полномочного представителя президента России Анны Ленской. На нем будут присутствовать представители научного сообщества, чиновники, представители общественных организаций из столицы России, Санкт-Петербурга, Калининграда и городов Урала.

Будут заслушаны доклады директора Института металлургии УрО РАН Андрея Ремпеля и главного научного сотрудника института академика РАН Виктора Кожевникова.

Напомним, 26 июня Госдума приняла в первом чтении законопроект о проведении эксперимента по квотированию вредных выбросов в 12 городах России, в число которых вошли Нижний Тагил, Челябинск и Магнитогорск.

#Экология#Свердловская область#Здоровье#Выбросы#Полпред
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