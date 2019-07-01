В уральском полпредстве эксперты и чиновники обсудят проблемы экологии

Основным вопросом, который будет рассмотрен на совещании, является снижение вредных выбросов в атмосферу в Нижнем Тагиле, Челябинске и Магнитогорске. Также будет затронута проблема ликвидации наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда.