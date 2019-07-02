В Екатеринбурге на месте парка РТИ хотят построить Дворец спорта и футбольное поле

В 2015 году вокруг данного участка земли разразился скандал, тогда члены наблюдательной комиссии мэрии обвинили ООО «Компания № 8» в том, что они забросили участок и привели в негодность территорию стадиона. Кроме того, компания, по данным наблюдателей, планировала вырубить парк и построить там апартаменты. Тогда общественная палата выступила против строительства.