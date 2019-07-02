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Posted 2 июля 2019, 07:51

Published 2 июля 2019, 07:51

Modified 24 декабря, 18:05

Updated 24 декабря, 18:05

В Екатеринбурге на месте парка РТИ хотят построить Дворец спорта и футбольное поле

2 июля 2019, 07:51
Мэрия Екатеринбурга объявила о начале общественных обсуждений касательно судьбы парка завода РТИ, сообщает интернет-издание Znak.

Речь идет об участке в границах улиц Патриса Лумумбы — Начдива Онуфриева — 8 Марта — переулка Рижского. Эта территория принадлежит ООО «Компания № 8».

В мэрии Екатеринбурга поясняют, что границы лесного массива при этом не изменятся, речь идет об участке, на котором расположен стадион РТИ. Там планируют разместить Дворец конькобежного спорта на 3,5 тысячи болельщиков, открытое футбольное поле и теннисный центр с трибунами на 500 мест.

В 2015 году вокруг данного участка земли разразился скандал, тогда члены наблюдательной комиссии мэрии обвинили ООО «Компания № 8» в том, что они забросили участок и привели в негодность территорию стадиона. Кроме того, компания, по данным наблюдателей, планировала вырубить парк и построить там апартаменты. Тогда общественная палата выступила против строительства.

#Общество#Новости УрФО#Футбол#Парки#Дворец ледового спорта#Екатеринбург
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