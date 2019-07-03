tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 июля 2019, 10:05

Published 3 июля 2019, 10:05

Modified 24 февраля, 12:48

Updated 24 февраля, 12:48

Как сохранить здоровье суставов? Спойлер: народные средства не помогут

3 июля 2019, 10:05
По данным опросов социологов, только половина россиян знает, как уберечь свои суставы. Исследование проходило на территории 18 регионов России. Участие в нем приняли более двух тысяч человек.

Издание «Новые известия» сообщает, что еще в 2016 году группа специалистов из пяти университетов США, Канады, Новой Зеландии и Австралии провели исследование здоровья жителей диких племен Боливии. Было установлено, что даже у самых старших представителей этой народности суставы находятся в хорошем состоянии, а также отсутствуют боли в спине. Также были проведены раскопки, которые также убедили ученых в их предположениях: суставы усопших боливийцев также были в отличном состоянии. Специалисты предположили, что секрет здоровья кроется в кочевом образе племен. Так, каждый из них проходит не менее 15 тысяч шагов в день.

Однако, по результатам опроса, только 15% россиян знают, какое расстояние необходимо проходить в день, чтобы сохранить суставы здоровыми. 45% респондентов сказали, что прямо сейчас готовы обратиться за помощью к специалистам из-за болей в суставах и спине. Еще 28% предпочли лечиться йодовой сеткой и эластичным бинтом; а 27% предпочитают обезболивающие и снижение физической нагрузки.

Примечательно, но опрос также показал, что народные методы все меньше пользуются популярностью у населения. Около 17-20% жителей страны уверены, что справиться с болезнями суставов поможет обычный холодец. Другие 60% наоборот — не разделяют их точку зрения и не уверены в пользе холодца. Специалисты же говорят, что для получения необходимого количества микроэлементов придется съедать не менее килограмма холодца ежедневно.

Но область медицины сегодня развивается стремительно и уже давно существуют альтернативные, а, главное, рациональные методы. К таким способам сохранения здоровья суставов относятся БАДы — биологически активные добавки. В частности, одной из ведущих добавок является комплек NEM.

Независимые исследования уже давно подтвердили положительное влияние хондропротекторов на замедление или остановку процесса разрушения суставов. В состав таких БАДов входят хондроитин, глюкозамин и другие необходимые микроэлементы. Также капсулы имеют обезболивающий эффект и быстро усваиваются. Для того, чтобы подобрать дозировку и необходимый уровень нагрузок на организм, необходимо проконсультироваться с врачом.

#Юлия Кононенко#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика