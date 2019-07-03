Как сохранить здоровье суставов? Спойлер: народные средства не помогут

Издание «Новые известия» сообщает, что еще в 2016 году группа специалистов из пяти университетов США, Канады, Новой Зеландии и Австралии провели исследование здоровья жителей диких племен Боливии. Было установлено, что даже у самых старших представителей этой народности суставы находятся в хорошем состоянии, а также отсутствуют боли в спине. Также были проведены раскопки, которые также убедили ученых в их предположениях: суставы усопших боливийцев также были в отличном состоянии. Специалисты предположили, что секрет здоровья кроется в кочевом образе племен. Так, каждый из них проходит не менее 15 тысяч шагов в день.