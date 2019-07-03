После жалобы в прокуратуру у медсестры из Серова нашли запрещенное вещество

Posted 3 июля 2019, 02:52
Published 3 июля 2019, 02:52
Modified 24 декабря, 18:02
Updated 24 декабря, 18:02
Женщина находилась на приеме у прокурора, когда в ее кабинете был проведен осмотр, в ходе которого была обнаружена марганцовка, входящая в список прекурсоров наркотических средств. Медсестра утверждает, что вещество ей подкинули. После осмотра она получила выговор от главврача. О том, что у нее нашли марганцовку, она узнала из служебной записки. На момент возвращения медсестры вещества в кабинете уже не было.
Ранее женщина была уволена из больницы, однако суд признал данное решение незаконным, и она была восстановлена на рабочем месте. Теперь серовчанка добивается повышения зарплаты. Сейчас медсестра получает 11,5 тысячи рублей.
На низкую зарплату сотрудники больницы жалуются неоднократно, они обращались в СМИ, а также посетили выездной прием главного прокурора региона Сергея Охлопкова. Помочь в решении проблемы медикам обещал кандидат в депутаты на довыборах в Госдуму по Серовскому одномандатному округу биатлонист Антон Шипулин.