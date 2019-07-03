tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 июля 2019, 02:52

Published 3 июля 2019, 02:52

Modified 24 декабря, 18:02

Updated 24 декабря, 18:02

После жалобы в прокуратуру у медсестры из Серова нашли запрещенное вещество

3 июля 2019, 02:52
Медсестра из Серова рассказала, что после жалобы в прокуратуру на низкую зарплату у нее нашли прекурсор наркотических средств, сообщает «МБХ Медиа».

Женщина находилась на приеме у прокурора, когда в ее кабинете был проведен осмотр, в ходе которого была обнаружена марганцовка, входящая в список прекурсоров наркотических средств. Медсестра утверждает, что вещество ей подкинули. После осмотра она получила выговор от главврача. О том, что у нее нашли марганцовку, она узнала из служебной записки. На момент возвращения медсестры вещества в кабинете уже не было.

Ранее женщина была уволена из больницы, однако суд признал данное решение незаконным, и она была восстановлена на рабочем месте. Теперь серовчанка добивается повышения зарплаты. Сейчас медсестра получает 11,5 тысячи рублей.

На низкую зарплату сотрудники больницы жалуются неоднократно, они обращались в СМИ, а также посетили выездной прием главного прокурора региона Сергея Охлопкова. Помочь в решении проблемы медикам обещал кандидат в депутаты на довыборах в Госдуму по Серовскому одномандатному округу биатлонист Антон Шипулин.

#Общество#Больница#Зарплата#Наркотики#Серов
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика