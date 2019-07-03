После жалобы в прокуратуру у медсестры из Серова нашли запрещенное вещество

Женщина находилась на приеме у прокурора, когда в ее кабинете был проведен осмотр, в ходе которого была обнаружена марганцовка, входящая в список прекурсоров наркотических средств. Медсестра утверждает, что вещество ей подкинули. После осмотра она получила выговор от главврача. О том, что у нее нашли марганцовку, она узнала из служебной записки. На момент возвращения медсестры вещества в кабинете уже не было.