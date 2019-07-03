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Posted 3 июля 2019, 10:34

Published 3 июля 2019, 10:34

Modified 29 ноября, 17:25

Updated 29 ноября, 17:25

«Уралвагонзавод» закрыл данные о составе совета директоров

3 июля 2019, 10:34
Сведения о составе совета директоров «Уралвагонзавода» пропали с официального сайта корпорации. Еще неделю назад они находились в открытом доступе, пишет интернет-издание Znak.

Кроме того, состав совета не указан и в сведениях по итогам годового собрания акционеров, которое прошло 28 июня. Со второго квартала этого года не публикуются сведения об аффилированных лицах, из которых также возможно было получить информацию о составе совета. В документации написано, что «информация не раскрывается в соответствии с постановлением правительства РФ от 04.04.2019 № 400».

В соответствии с данным постановлением, эмитенты могут не раскрывать о себе ряд сведений в случае попадания в санкционные списки. Подразумевается, что в условиях санкций западных стран компании могут реагировать на расширение санкционных списков и выводить из-под удара своих контрагентов.

28 июня на собрании акционеров был выбран новый состав совета директоров. Данных о том, сохранил ли в нем свое место экс-полпред президента России в УрФО Игорь Холманских, пока нет.

Впервые российские компании попали в санкционные списки после присоединения Крыма, тогда в списках оказался «Уралвагонзавод».

#Экономика#Нижний Тагил#УВЗ
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