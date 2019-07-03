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Posted 3 июля 2019,, 03:53

Published 3 июля 2019,, 03:53

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

В Екатеринбурге сегодня открывается Венский фестиваль

3 июля 2019, 03:53
3 июля в Екатеринбурге состоится открытие Венского фестиваля музыкальных фильмов.

Культурное событие продлится в Екатеринбурге до 27 июля, за это время свердловчанам покажут 23 кинофильма с записью шедевров мировой классической и современной музыки. Отдельная программа подготовлена для детей.

Показ фильмов будет проходить у главного корпуса УрФУ. Для гостей мероприятия будет организован прокат пледов, установлены торговые точки с сувенирами, для детей — оборудована детская зона.

Ознакомиться с программой фестиваля можно на официальном сайте мероприятия.

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#Свободное время#Новости УрФО#Фестиваль#Открытие#Кино#Екатеринбург
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