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Posted 3 июля 2019, 08:55

Published 3 июля 2019, 08:55

Modified 29 ноября, 17:25

Updated 29 ноября, 17:25

В Екатеринбурге сняли клип ко Дню Госавтоинспекции

3 июля 2019, 08:55
Екатеринбургская Госавтоинспекция сняла клип к профессиональному празднику, который отмечается 3 июля, пишет портал Е1.

Главные герои в ролике — два сотрудника ГИБДД, которые поют песню о своей службе, кадры с участием инспекторов сменяются кадрами реальной хроники из архивов Госавтоинспекции.

Слова песни принадлежат Ольге Печеркиной, музыку написала Анна Сулицына. Впервые песня была исполнена три года назад, она понравилась руководству ГИБДД, и возникла идея снять клип.

В ролике песню исполнили профессиональные певцы Максим Бахтеев и Сергей Кокорин. Для съемок они надели настоящую форму ГИБДД.

#Свободное время#Новости УрФО#Праздник#ГИБДД#Клип#Екатеринбург
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