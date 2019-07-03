В Екатеринбурге сняли клип ко Дню Госавтоинспекции

Posted 3 июля 2019, 08:55
Published 3 июля 2019, 08:55
Modified 29 ноября, 17:25
Updated 29 ноября, 17:25
Главные герои в ролике — два сотрудника ГИБДД, которые поют песню о своей службе, кадры с участием инспекторов сменяются кадрами реальной хроники из архивов Госавтоинспекции.
Слова песни принадлежат Ольге Печеркиной, музыку написала Анна Сулицына. Впервые песня была исполнена три года назад, она понравилась руководству ГИБДД, и возникла идея снять клип.
В ролике песню исполнили профессиональные певцы Максим Бахтеев и Сергей Кокорин. Для съемок они надели настоящую форму ГИБДД.