Уральские СМИ опубликовали видео убийства главы кыргызской диаспоры

Posted 4 июля 2019, 08:46
Published 4 июля 2019, 08:46
Modified 29 ноября, 17:25
Updated 29 ноября, 17:25
Преступники заранее прибыли на место преступления. Один из них ждал потерпевшего на улице, второй находился в Volkswagen Touareg. В машине сидел еще один мужчина, однако он в преступлении не принимал участия. Злоумышленники дождались Каримова и погнались за ним. Мужчину повалили на землю, избили, а затем выстрелили в него. Судя по записи, целью нападавших были деньги. Они пытались вырвать у Каримова сумку. В итоге скрылись с места преступления, забрав только часть денежных средств — два миллиона рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство, сопряженное с разбоем, совершенное группой лиц» и «Разбой». Как сообщил глава пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых, расследование резонансного преступления находится на контроле руководства областного главка МВД.
Ранее сообщалось, что убийство может быть связано с предпринимательской деятельностью погибшего.