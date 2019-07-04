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Posted 4 июля 2019, 08:46

Published 4 июля 2019, 08:46

Modified 29 ноября, 17:25

Updated 29 ноября, 17:25

Уральские СМИ опубликовали видео убийства главы кыргызской диаспоры

4 июля 2019, 08:46
Опубликовано видео убийства главы киргизской диаспоры Камчыбека Каримова в Екатеринбурге. Судя по записи, злоумышленники караулили мужчину и перед выстрелом избили его на глазах у прохожих, пишет портал 66.ру.

Преступники заранее прибыли на место преступления. Один из них ждал потерпевшего на улице, второй находился в Volkswagen Touareg. В машине сидел еще один мужчина, однако он в преступлении не принимал участия. Злоумышленники дождались Каримова и погнались за ним. Мужчину повалили на землю, избили, а затем выстрелили в него. Судя по записи, целью нападавших были деньги. Они пытались вырвать у Каримова сумку. В итоге скрылись с места преступления, забрав только часть денежных средств — два миллиона рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство, сопряженное с разбоем, совершенное группой лиц» и «Разбой». Как сообщил глава пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых, расследование резонансного преступления находится на контроле руководства областного главка МВД.

Ранее сообщалось, что убийство может быть связано с предпринимательской деятельностью погибшего.

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