Уральские СМИ получили фейковые аудиозаписи с агитацией против строительства храма

Редакция Znak сообщает, что к ним запись пришла с украинского электронного адреса. В мэрии Екатеринбурга корреспондентам пояснили, что данная запись — часть акции, направленная на ослабление влияния администрации города. В частности, собеседник из мэрии отметил, что «кому-то не нравится, что планируется провести опрос» (речь идет об опросе касательно нового места для строительства Храма святой Екатерины).