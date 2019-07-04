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Posted 4 июля 2019, 09:26

Published 4 июля 2019, 09:26

Modified 29 ноября, 17:25

Updated 29 ноября, 17:25

Уральские СМИ получили фейковые аудиозаписи с агитацией против строительства храма

4 июля 2019, 09:26
Ряд уральских СМИ получил анонимные аудиозаписи, на которых якобы вице-мэр Екатеринбурга Екатерина Куземка дает поручение о создании петиции от имени противников строительства Храма святой Екатерины, пишет интернет-издание Znak.

На записи женщина, голос которой очень похож на голос вице-мэра, дает поручение некоему мужчине создать петицию с требованием к епархии прекратить строить храмы в Екатеринбурге вплоть до следующего юбилея города.

Там надо хитро так сформулировать, что глава и губернатор обещали построить новый парк, требуем закрепления документального и обязательного строительства,говорится на записи.

Также аноним подчеркивает, что нужно добиться, чтобы мэрия и епархия подписали соглашение, что в столице Урала более храмы не будут строить до следующего юбилея.

Редакция Znak сообщает, что к ним запись пришла с украинского электронного адреса. В мэрии Екатеринбурга корреспондентам пояснили, что данная запись — часть акции, направленная на ослабление влияния администрации города. В частности, собеседник из мэрии отметил, что «кому-то не нравится, что планируется провести опрос» (речь идет об опросе касательно нового места для строительства Храма святой Екатерины).

Вице-мэр Екатерина Куземка информацию о том, что голос на аудио принадлежит ей, опровергла.

#Общество#Новости УрФО#Храм#Мэрия#Агитация#Екатеринбург
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