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Posted 4 июля 2019, 02:29

Published 4 июля 2019, 02:29

Modified 29 ноября, 17:25

Updated 29 ноября, 17:25

В Кольцово на 10 часов задержали рейс в Сургут из-за неисправности самолета

4 июля 2019, 02:29
Рейс авиакомпании Utair должен был вылететь из Екатеринбурга в Сургут вечером 3 июля, однако вылет отложили на 10 часов из-за технической неисправности самолета, пишет портал Е1.

Как рассказал пассажир рейса, им сообщили, что самолет неисправен и попросили забрать багаж. Затем несколько раз отправляли к стойке информации, потом — в представительство компании. В итоге предложили вылететь с пересадкой в Тюмени или дождаться резервный борт. Часть пассажиров согласились на первый вариант.

Пассажирам предоставили гостиницу и питание. Резервный борт должен был вылететь в 7 часов утра 4 июля.

Вечером 3 июля в Кольцово из-за отказа двигателя совершил аварийную посадку военный самолет.

#Транспорт#Новости УрФО#Кольцово#Самолет#Поломка#Рейс#Екатеринбург
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