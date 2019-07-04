В Кольцово на 10 часов задержали рейс в Сургут из-за неисправности самолета

Posted 4 июля 2019, 02:29
Published 4 июля 2019, 02:29
Modified 29 ноября, 17:25
Updated 29 ноября, 17:25
Как рассказал пассажир рейса, им сообщили, что самолет неисправен и попросили забрать багаж. Затем несколько раз отправляли к стойке информации, потом — в представительство компании. В итоге предложили вылететь с пересадкой в Тюмени или дождаться резервный борт. Часть пассажиров согласились на первый вариант.
Пассажирам предоставили гостиницу и питание. Резервный борт должен был вылететь в 7 часов утра 4 июля.
Вечером 3 июля в Кольцово из-за отказа двигателя совершил аварийную посадку военный самолет.