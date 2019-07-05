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Posted 5 июля 2019, 04:02

Published 5 июля 2019, 04:02

Modified 24 декабря, 18:05

Updated 24 декабря, 18:05

Мэрию Екатеринбурга заподозрили в нецелевом расходовании средств на ремонт дорог

5 июля 2019, 04:02
Глава уральского отделения «Трансперенси Интернешнл — Россия» Екатерина Петрова намерена обратиться в прокуратуру с просьбой проверить, как мэрия Екатеринбурга расходует деньги на ремонты дорог, об этом общественница написала на своей странице в соцсети.

В частности, Екатерина отмечает, что в этом году запланирован ремонт участка дороги на проспекте Ленина от Карла Либкнехта до Мамина-Сибиряка. По ее словам, ремонт на данном участке не требуется.

Вот по четной стороне дорога идеальная. Честно, пыталась найти там хоть какие-то изъяны, но их нет. Я не пойму, некуда деньги девать?пишет активистка.

На работы на данном участке выделено 10 миллионов рублей. По мнению Екатерины, это противоречит проекту БКД и является нецелевым расходованием средств.

Ремонт дороги, которая и так в нормативном состоянии, противоречит целям федеральной программы. Составили обращение в счетную палату и прокуратуру города, подчеркнула Петрова.

Контракт на ремонт данного участка получило ООО «ГУДСР», это единственная компания, заявившаяся на торги. В контракт включены ремонты еще нескольких улиц столицы Урала, общая стоимость работ почти 383 миллиона рублей.

#Общество#Новости УрФО#Прокуратура#Дорога#Мэрия#Екатеринбург
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