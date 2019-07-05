Рыболовный туризм: морская рыбалка в Норвегии

Программу нашего тура можно было назвать «На рыбалку в Норвегию с папой» — двое взрослых и три подростка 6, 11 и 12 лет. Никто никогда не ловил в северных морях и, соответственно, не имели ни опыта, ни снаряжения, ни снастей. Поэтому нужно было подобрать такую рыболовную базу, где было бы все необходимое для такого тура: средства безопасности — костюмы-поплавки нужных размеров или спасжилеты, подходящие и взрослым и подросткам снасти, нужные оснастки. То есть, чтобы можно было прилететь налегке. Кроме того, нужно было как минимум двухразовое питание (на норвежских базах в апартаментах всегда есть отлично оборудованные кухни и рыболовы готовят сами), но в данном случае жалко было тратить время на готовку. В Норвегии лодками на рыболовных базах обычно управляют сами рыболовы («права» или какие-либо другие удостоверения не нужны). Но если нет опыта вождения, да к тому же и сама рыбалка не знакома, то без гида не обойтись. Причем, желательно рускоязычного.