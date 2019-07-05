В Екатеринбурге сбивший трёх человек водитель вернулся в СИЗО

В середине ноября 2018 года, по версии следствия, Владимир Пузырев умышленно выехал на тротуар и совершил наезд на мужчину и женщину с ребенком. При этом водитель в момент совершения преступления имел на руках водительское удостоверение, выданное на основе подложного медицинского документа. По совокупности предъявленных обвинений екатеринбуржцу грозит до 12 лет лишения свободы.