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Posted 5 июля 2019, 10:00

Published 5 июля 2019, 10:00

Modified 24 декабря, 18:08

Updated 24 декабря, 18:08

В Екатеринбурге сбивший трёх человек водитель вернулся в СИЗО

5 июля 2019, 10:00
Житель уральской столицы Владимир Пузырев, подозреваемый в покушении на убийство двух и более лиц, вновь арестован. Мера пресечения были повторно изменена после апелляции со стороны прокуратуры Свердловской области, сообщает пресс-служба ведомства.

Суд высшей инстанции отменил решение Ленинского районного суда Екатеринбурга, который 28 июня изменил Пузыреву меру пресечения с ареста на запрет определенных действий. Подозреваемого взяли под стражу прямо в зале Свердловского областного суда.

Напомним, 50-летний житель Екатеринбурга обвиняется по статьям «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении двух и более лиц», «Хулиганство с применением предметов, используемых в качестве оружия» и «Использование заведомо подложных документов».

В середине ноября 2018 года, по версии следствия, Владимир Пузырев умышленно выехал на тротуар и совершил наезд на мужчину и женщину с ребенком. При этом водитель в момент совершения преступления имел на руках водительское удостоверение, выданное на основе подложного медицинского документа. По совокупности предъявленных обвинений екатеринбуржцу грозит до 12 лет лишения свободы.

#Общество#Новости УрФО#Прокуратура#ДТП#Суд#Арест#Екатеринбург
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