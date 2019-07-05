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Posted 5 июля 2019, 07:08

Published 5 июля 2019, 07:08

Modified 29 ноября, 17:25

Updated 29 ноября, 17:25

В Екатеринбурге третьеклассник пытался задушить своего друга во время драки

5 июля 2019, 07:08
Из Орджоникидзевского района Екатеринбурга продолжают приходить криминальные сводки с участием детей. 5 июля во время конфликта между двумя мальчиками один из них попытался задушить товарища. Пострадавшего доставили в больницу, сообщает «Комсомольская правда Екатеринбург».

Участниками конфликта стали учащийся третьего класса и его девятилетний друг. Что именно стало причиной нападения младшего школьника, предстоит выяснить сотрудникам правоохранительных органов. Родители пострадавшего мальчика обратились за помощью в городскую больницу № 9.

Так как обидчик не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности, скорее всего его поставят на учет в отделе по делам несовершеннолетним. А его родителям выпишут штраф за невыполнение обязанностей по воспитанию,прокомментировали произошедшее в полиции.

Напомним, что вечером 4 июля на Уралмаше подросток выстрелил в 14-летнюю девочку из пневматического пистолета. Пострадавшую доставили в больницу с ранением руки.

#Происшествия#Новости УрФО#Травма#Дети#Школьники#Нападение#Драка#Уралмаш#Екатеринбург
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