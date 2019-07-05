В Екатеринбурге третьеклассник пытался задушить своего друга во время драки

Posted 5 июля 2019, 07:08
Published 5 июля 2019, 07:08
Modified 29 ноября, 17:25
Updated 29 ноября, 17:25
Участниками конфликта стали учащийся третьего класса и его девятилетний друг. Что именно стало причиной нападения младшего школьника, предстоит выяснить сотрудникам правоохранительных органов. Родители пострадавшего мальчика обратились за помощью в городскую больницу № 9.
Так как обидчик не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности, скорее всего его поставят на учет в отделе по делам несовершеннолетним. А его родителям выпишут штраф за невыполнение обязанностей по воспитанию,прокомментировали произошедшее в полиции.
Напомним, что вечером 4 июля на Уралмаше подросток выстрелил в 14-летнюю девочку из пневматического пистолета. Пострадавшую доставили в больницу с ранением руки.