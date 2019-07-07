По факту смерти главного федерального рязанского инспектора возбуждено уголовное дело

Информация об этом поступила от источника агентства в правоохранительных структурах Рязани. При этом версия самоубийства рассматривается следствием в качестве основной. Также в результате осмотра места обнаружения тела было обнаружено ружьё. На данный момент труп находится в морге судебно-медицинской экспертизы.