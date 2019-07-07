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Posted 7 июля 2019, 17:02

Published 7 июля 2019, 17:02

Modified 29 ноября, 17:25

Updated 29 ноября, 17:25

По факту смерти главного федерального рязанского инспектора возбуждено уголовное дело

7 июля 2019, 17:02
По результатам проведённой проверки по факту обнаружения в Рязани тела главного федерального инспектора по области Сергея Яковлева следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство», сообщает «ТАСС».

Информация об этом поступила от источника агентства в правоохранительных структурах Рязани. При этом версия самоубийства рассматривается следствием в качестве основной. Также в результате осмотра места обнаружения тела было обнаружено ружьё. На данный момент труп находится в морге судебно-медицинской экспертизы.

Тело Яковлева находится в морге судмедэкспертизы, доставлено в субботу, когда его будут забирать, неизвестно,рассказала журналистам представитель морга.

Напомним, 6 июля главный федеральный инспектор по Рязанской области 55-летний Сергей Яковлев был обнаружен мёртвым. Свою должность он занимал с 2017 года, у него осталась жена и двое детей.

#Общество#Следственный комитет#Уголовное дело#Убийство#Ружье#Самоубийство#Рязань
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