По факту смерти главного федерального рязанского инспектора возбуждено уголовное дело

Posted 7 июля 2019, 17:02
Published 7 июля 2019, 17:02
Modified 29 ноября, 17:25
Updated 29 ноября, 17:25
Информация об этом поступила от источника агентства в правоохранительных структурах Рязани. При этом версия самоубийства рассматривается следствием в качестве основной. Также в результате осмотра места обнаружения тела было обнаружено ружьё. На данный момент труп находится в морге судебно-медицинской экспертизы.
Тело Яковлева находится в морге судмедэкспертизы, доставлено в субботу, когда его будут забирать, неизвестно,рассказала журналистам представитель морга.
Напомним, 6 июля главный федеральный инспектор по Рязанской области 55-летний Сергей Яковлев был обнаружен мёртвым. Свою должность он занимал с 2017 года, у него осталась жена и двое детей.