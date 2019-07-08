Мэрия Екатеринбурга планирует строительство канатной дороги

Posted 8 июля 2019, 11:17
Published 8 июля 2019, 11:17
Modified 29 ноября, 17:21
Updated 29 ноября, 17:21
О планах рассказал глава города Александр Высокинский во время промышленной выставки «Иннопром». Ранее он говорил, что канатную дорогу построят от Ботаники до Химмаша, однако из-за проходящей рядом линии электропередачи осуществить данный проект невозможно.
Строительство дороги до Академического, по словам мэра, выйдет дешевле, чем метро. Ранее администрация планировала строительство трамвайной линии.