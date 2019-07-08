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Posted 8 июля 2019, 11:17

Published 8 июля 2019, 11:17

Modified 29 ноября, 17:21

Updated 29 ноября, 17:21

Мэрия Екатеринбурга планирует строительство канатной дороги

8 июля 2019, 11:17
Администрация Екатеринбурга готовит расчеты строительства канатной дороги, соединяющей Ботанический и Академический районы, сообщает интернет-издание Znak.

О планах рассказал глава города Александр Высокинский во время промышленной выставки «Иннопром». Ранее он говорил, что канатную дорогу построят от Ботаники до Химмаша, однако из-за проходящей рядом линии электропередачи осуществить данный проект невозможно.

Строительство дороги до Академического, по словам мэра, выйдет дешевле, чем метро. Ранее администрация планировала строительство трамвайной линии.

#Общество#Новости УрФО#Дорога#План#Александр Высокинский#Екатеринбург
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