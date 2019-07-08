На Площади первой пятилетки в Екатеринбурге появился огромный крест

Posted 8 июля 2019, 06:26
Published 8 июля 2019, 06:26
Modified 24 декабря, 18:11
Updated 24 декабря, 18:11
Площадь работы составила 6,6 тысячи метров, выполнить ее художнику помогли 20 волонтеров. Работа заняла три дня.
Внутри креста можно прочитать отрывок из манифеста Казимира Малевича:
Я развязал узлы мудрости и освободил сознание краски. Снимайте же скорее с себя огрубевшую кожу столетий, чтобы вам легче было догнать нас.
Ранее сообщалось, что в рамках фестиваля в Екатеринбурге появится огромная иллюзия, которую художник изобразит на стене жилого дома.