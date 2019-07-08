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Posted 8 июля 2019, 06:26

Published 8 июля 2019, 06:26

Modified 24 декабря, 18:11

Updated 24 декабря, 18:11

На Площади первой пятилетки в Екатеринбурге появился огромный крест

8 июля 2019, 06:26
Художник из Санкт-Петербурга Покрас Лампас (Арсений Пыженков) в рамках фестиваля «Стенография» изобразил на Площади первой пятилетки в Екатеринбурге огромный крест, сообщает ЕТВ.

Площадь работы составила 6,6 тысячи метров, выполнить ее художнику помогли 20 волонтеров. Работа заняла три дня.

Внутри креста можно прочитать отрывок из манифеста Казимира Малевича:

Я развязал узлы мудрости и освободил сознание краски. Снимайте же скорее с себя огрубевшую кожу столетий, чтобы вам легче было догнать нас.

Ранее сообщалось, что в рамках фестиваля в Екатеринбурге появится огромная иллюзия, которую художник изобразит на стене жилого дома.

#Свободное время#Новости УрФО#Фестиваль#Художники#Екатеринбург
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