Житель Сысерти приговорен к четырем годам тюрьмы за покупку гашиша

Находясь в Екатеринбурге, подсудимый передал сбытчику 20 тысяч рублей за приобретение наркотика. Еще 40 тысяч он должен был заплатить позднее. Через интернет сбытчик оповестил покупателя о месте «закладки», которая находилась в лесу на территории Челябинской области. В этот же день подсудимого задержали полицейское на трассе «М5-Урал».