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Posted 9 июля 2019, 14:36

Published 9 июля 2019, 14:36

Modified 24 декабря, 18:10

Updated 24 декабря, 18:10

Житель Сысерти приговорен к четырем годам тюрьмы за покупку гашиша

9 июля 2019, 14:36
В Сысерти вынесен приговор местному жителю за приобретение 149,22 граммов гашиша, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Находясь в Екатеринбурге, подсудимый передал сбытчику 20 тысяч рублей за приобретение наркотика. Еще 40 тысяч он должен был заплатить позднее. Через интернет сбытчик оповестил покупателя о месте «закладки», которая находилась в лесу на территории Челябинской области. В этот же день подсудимого задержали полицейское на трассе «М5-Урал».

По решению суда за приобретение гашиша житель Сысерти проговорен к четырем годам колонии.

#Общество#Суд#Наркотики#Сысерть#Закладка#Гашиш
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