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Posted 10 июля 2019, 11:37

Published 10 июля 2019, 11:37

Modified 29 ноября, 17:25

Updated 29 ноября, 17:25

Губернатор Омской области обсудил с УГМК строительство четырехзвездочного отеля

10 июля 2019, 11:37
Сюжет
ИННОПРОМ
Глава Омской области Александр Бурков на «Иннопроме» обсудил возможности строительства четырехзвездочного отеля к Молодежному чемпионату мира по хоккею-2023, сообщает региональное правительство.

В частности, Бурков переговорил с представителями АФК «Системы» и Уральской горно-металлургической компании. Бурков считает, что в Омске необходимо строительство отеля, рассчитанного на прием высокопоставленных гостей.

Мы планируем в 2023 году принимать Молодёжный чемпионат мира по хоккею. И одно из условий, предъявляемых нам оргкомитетом, — наличие четырехзвездочной гостиницы,подчеркнул Бурков.

На «Иннопроме» глава Омской области также обсудил возможности сотрудничества с корпорацией УВЗ по поставке нового электротранспорта.

#Экономика#Омск#ИННОПРОМ#Губернатор#Александр Бурков
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