Пинаев и Кушнарёв обсудили на «Иннопроме» подготовку к 300-летию Нижнего Тагила

Posted 10 июля 2019, 08:03
Published 10 июля 2019, 08:03
Modified 29 ноября, 17:24
Updated 29 ноября, 17:24
Руководитель предприятия рассказал тагильскому мэру об IT-наработках компаниях, которые представлены на «Иннопроме». Также Владислав Пинаев и Алексей Кушнарёв обсудили планы по подготовке к празднованию 300-летия Нижнего Тагила.
Сегодня без взаимодействия невозможно. Мы должны сделать всё, что можем, чтобы Нижний Тагил был готов к 300-летию,отметил директор ЕВРАЗ НТМК.
Напомним, 13 мая первый заместитель губернатора региона Алексей Орлов, вице-президент ЕВРАЗа Денис Новоженов и глава города Владислав Пинаев подписали трёхстороннее соглашение, в рамках которого компания направит на социально-экономическое развитие Нижнего Тагила 1 млрд 900 млн рублей. Большая часть средств — 1 млрд 279 млн рублей — будет вложена в строительство моста через Тагильский пруд, который должен появиться к 300-летнему юбилею города.