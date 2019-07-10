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Posted 10 июля 2019, 08:03

Published 10 июля 2019, 08:03

Modified 29 ноября, 17:24

Updated 29 ноября, 17:24

Пинаев и Кушнарёв обсудили на «Иннопроме» подготовку к 300-летию Нижнего Тагила

10 июля 2019, 08:03
Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев встретился на проходящей в Екатеринбурге международной выставке «Иннопром» с директором ЕВРАЗ НТМК Алексеем Кушнарёвым.

Руководитель предприятия рассказал тагильскому мэру об IT-наработках компаниях, которые представлены на «Иннопроме». Также Владислав Пинаев и Алексей Кушнарёв обсудили планы по подготовке к празднованию 300-летия Нижнего Тагила.

Сегодня без взаимодействия невозможно. Мы должны сделать всё, что можем, чтобы Нижний Тагил был готов к 300-летию,отметил директор ЕВРАЗ НТМК.

Напомним, 13 мая первый заместитель губернатора региона Алексей Орлов, вице-президент ЕВРАЗа Денис Новоженов и глава города Владислав Пинаев подписали трёхстороннее соглашение, в рамках которого компания направит на социально-экономическое развитие Нижнего Тагила 1 млрд 900 млн рублей. Большая часть средств — 1 млрд 279 млн рублей — будет вложена в строительство моста через Тагильский пруд, который должен появиться к 300-летнему юбилею города.

#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#ЕВРАЗ НТМК#Мост#Владислав Пинаев
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