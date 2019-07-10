Пинаев и Кушнарёв обсудили на «Иннопроме» подготовку к 300-летию Нижнего Тагила

Напомним, 13 мая первый заместитель губернатора региона Алексей Орлов, вице-президент ЕВРАЗа Денис Новоженов и глава города Владислав Пинаев подписали трёхстороннее соглашение, в рамках которого компания направит на социально-экономическое развитие Нижнего Тагила 1 млрд 900 млн рублей. Большая часть средств — 1 млрд 279 млн рублей — будет вложена в строительство моста через Тагильский пруд, который должен появиться к 300-летнему юбилею города.