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Posted 10 июля 2019, 13:33

Published 10 июля 2019, 13:33

Modified 29 ноября, 17:25

Updated 29 ноября, 17:25

В Свердловской области Роскачество проведет проверку дизельного топлива

10 июля 2019, 13:33
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ИННОПРОМ
Роскачество проверит дизельное топливо в Свердловской области, об этом сообщил руководитель организации Максим Протасов в ходе пресс-конференции на «Иннопроме».

Отборы проб дизеля начнутся в кратчайшие сроки, эксперты намерены взять пробы более чем на сотне точек продаж. Свердловская область станет пилотным регионом по проведению данного исследования. Как подчеркнул Протасов, в 2018 году в регионе было зафиксировано наибольшее число нарушений по физико-химическим характеристикам реализуемого потребителям топлива.

Проверка пройдет в рамках соглашения, которое было заключено сегодня между Роскачеством и Свердловской областью.

#Общество#ИННОПРОМ#Свердловская область#Экспертиза#Топливо
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