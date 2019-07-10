В Свердловской области Роскачество проведет проверку дизельного топлива

Posted 10 июля 2019, 13:33
Published 10 июля 2019, 13:33
Modified 29 ноября, 17:25
Updated 29 ноября, 17:25
Отборы проб дизеля начнутся в кратчайшие сроки, эксперты намерены взять пробы более чем на сотне точек продаж. Свердловская область станет пилотным регионом по проведению данного исследования. Как подчеркнул Протасов, в 2018 году в регионе было зафиксировано наибольшее число нарушений по физико-химическим характеристикам реализуемого потребителям топлива.
Проверка пройдет в рамках соглашения, которое было заключено сегодня между Роскачеством и Свердловской областью.