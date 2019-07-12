Тагильская летающая лыжница завоевала второе место на FIS Cup в Казахстане

Тагильчанка тренируется в спортшколе «Аист» под руководством Дмитрия Едомина. Помимо неё на соревнованиях достойный результат показала другая тагильчанка — Алина Бородина, она заняла четвёртую строку в итоговом протоколе. Третье место, кстати, взяла тоже россиянка — спортсменка из Кировской области Александра Баранцева. Другая тагильчанка Ксения Пискунова оказалась на 10-м месте.