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Posted 13 июля 2019, 12:30

Published 13 июля 2019, 12:30

Modified 29 ноября, 17:25

Updated 29 ноября, 17:25

В Екатеринбурге полиция задержала подростка-угонщика

13 июля 2019, 12:30
В столице Свердловской области 13 июля задержали подростка, который, как считает полиция, причастен к угону и порче автомобиля ВАЗ-2170, сообщают «Вечерние Ведомости». Правоохранительные органы считают, что это далеко не первое преступление, которое совершил задержанный.

Угнанную машину обнаружили 12 июля возле Волчанского переулка в кювете. Она была полностью разбита и разграблена, неподалёку полицейские обнаружили нож, при помощи которого несовершеннолетние угонщики наносили повреждения. Отмечается, что они катались на автомобиле до момента, пока не закончилось топливо. После вытащили аккумулятор, столкнули машину в кювет и разбили её.

В полиции заявили, что задержанный причастен к другим угонам, но ранее старался скрывать улики и поджигал машины.

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