В Екатеринбурге полиция задержала подростка-угонщика

Posted 13 июля 2019, 12:30
Published 13 июля 2019, 12:30
Modified 29 ноября, 17:25
Updated 29 ноября, 17:25
Угнанную машину обнаружили 12 июля возле Волчанского переулка в кювете. Она была полностью разбита и разграблена, неподалёку полицейские обнаружили нож, при помощи которого несовершеннолетние угонщики наносили повреждения. Отмечается, что они катались на автомобиле до момента, пока не закончилось топливо. После вытащили аккумулятор, столкнули машину в кювет и разбили её.
В полиции заявили, что задержанный причастен к другим угонам, но ранее старался скрывать улики и поджигал машины.