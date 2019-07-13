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Posted 13 июля 2019, 10:17

Published 13 июля 2019, 10:17

Modified 29 ноября, 17:25

Updated 29 ноября, 17:25

В Нижнем Тагиле во время ДТП Toyota перевернулась на крышу

13 июля 2019, 10:17
Авария произошла около 5 часов утра по улице Горошникова. Участниками стали два автомобиля Toyota, передаёт сообщество «Инцидент Нижний Тагил».

Автомобили столкнулись возле гостиницы Demidov Plaza. Один из автомобилей выскочил на встречную полосу, водитель попытался вернуться обратно, но потерял управление и налетел на бордюр, отчего машина перевернулась на крышу. Пострадавших нет, сообщается, что владелец перевернувшегося автомобиля имеет небольшой опыт вождения.

Несколькими днями ранее на подъезде к селу Николо-Павловское со стороны Нижнего Тагила произошло ДТП с участием двух автомобилей и грузовика TATA. В аварии пострадал водитель одной из легковушек.

#Происшествия#Нижний Тагил#ДТП#ГИБДД#Столкновение#Автомобиль#Горошникова
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