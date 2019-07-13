В Нижнем Тагиле во время ДТП Toyota перевернулась на крышу

Posted 13 июля 2019, 10:17
Published 13 июля 2019, 10:17
Modified 29 ноября, 17:25
Updated 29 ноября, 17:25
Автомобили столкнулись возле гостиницы Demidov Plaza. Один из автомобилей выскочил на встречную полосу, водитель попытался вернуться обратно, но потерял управление и налетел на бордюр, отчего машина перевернулась на крышу. Пострадавших нет, сообщается, что владелец перевернувшегося автомобиля имеет небольшой опыт вождения.
Несколькими днями ранее на подъезде к селу Николо-Павловское со стороны Нижнего Тагила произошло ДТП с участием двух автомобилей и грузовика TATA. В аварии пострадал водитель одной из легковушек.