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Posted 15 июля 2019, 08:37

Published 15 июля 2019, 08:37

Modified 24 декабря, 18:09

Updated 24 декабря, 18:09

Куйвашев предложил провести музыкальный фестиваль на Универсиаде-2023

15 июля 2019, 08:37
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обратился к идеологу Ural Music Night Евгению Горенбургу с предложение провести на Универсиаде-2023 музыкальный фестиваль, сообщает ЕТВ.

Куйвашев подчеркнул, что молодежный фестиваль может стать отличительной особенностью Универсиады в Екатеринбурге и сделать событие более запоминающимся.

Также глава региона поговорил с Горенбургом об организации Ural Music Night в 2020 году. В этом году мероприятие прошло не очень гладко, местные власти признали, что организаторы сработали плохо. В частности, выступление нескольких хедлайнеров пришлось отменить из-за давки в толпе, в результате которой травмировались люди.

Согласился ли Горенбург помочь Куйвашеву — пока неизвестно.

#Свободное время#Новости УрФО#Евгений Куйвашев#Екатеринбург
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