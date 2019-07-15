Куйвашев предложил провести музыкальный фестиваль на Универсиаде-2023

Также глава региона поговорил с Горенбургом об организации Ural Music Night в 2020 году. В этом году мероприятие прошло не очень гладко, местные власти признали, что организаторы сработали плохо. В частности, выступление нескольких хедлайнеров пришлось отменить из-за давки в толпе, в результате которой травмировались люди.