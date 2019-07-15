СК начал проверку после гибели двоих детей на реке Тагил

По предварительной информации, 50-летний местный житель с товарищем и тремя своими детьми прибыл на реку Тагил порыбачить. Младшему из детей было восемь лет. Мужчины занялись организацией места для рыбалки, а дети удалились вдоль берега. Ребята решили самостоятельно искупаться. Вскоре средний ребенок прибежал к отцу и сообщил, что младший мальчик начал тонуть, а старший бросился его спасать.